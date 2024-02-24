Под Авдеевкой и Кременной ведутся бои, ВСУ сдерживают врага в районе Работино: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские силы недавно добились успехов к западу от Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 23 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что ВСУ недавно восстановили позиции к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, указывают на то, что войска РФ недавно достигли незначительных успехов вблизи Тернов (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались северо-западнее Купянска возле Синьковки и западнее Кременной возле Тернов и Ямполевки.

Спикер Группы войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что войска РФ под Тернами обычно пополняют атакующий батальон новобранцами из отрядов "Шторм-Z" и "Шторм-V" после двух-трех дней штурма. Он добавил, что в штурмах под Тернами российские десантные отряды в среднем теряют 60% техники.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся боев в районе Бахмута 23 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к восточной окраине Ивановского (к западу от Бахмута). Российские "военкоры" также утверждали, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) при поддержке бронетехники продвинулись в этом районе. Некоторые российские блоггеры рассказывали, что войска РФ продвинулись к улице Садовой в восточном Ивановском, хотя эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка и Торецка.

Сообщается, что 23 февраля войска РФ продвинулись северо-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на восточной окраине Северного (к северо-западу от Авдеевки), а другие блоггеры рассказывали, что интервенты якобы захватили Степное (к северо-западу от Авдеевки). Также российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 200 метров в направлении Орловки и Ласточкиного (к северо-западу от Авдеевки), а также что российские захватчики продвинулись к западу от микрорайона Химик в Авдеевке и к северо-западу от Опытного (на юго-запад от Авдеевки). Вместе с тем, аналитики ISW не выявили визуальных доказательств этих утверждений.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои также продолжались северо-западнее Авдеевки возле Бердичева и юго-западнее Авдеевки возле Водяного, Первомайского и Невельского.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-западу от города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города Донецка 23 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к югу от Новомихайловки (юго-западнее города Донецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы также захватили позиции на южной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжаются к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

23 февраля в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои. Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои велись юго-восточнее Великой Новоселки в районе Золотой Нивы и Новодонецкого, к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки в районе Шевченко.

23 февраля продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Вербового (восточнее Работино). Российские "военкоры" утверждают, что 22 и 23 февраля в центре Работино якобы продолжались бои.

Российские и украинские источники продолжают расходиться по статусу плацдарма ВСУ на восточном (левом) берегу Херсонской области по состоянию на 23 февраля.

В Минобороны РФ 23 февраля повторили заявление главы ведомства Сергея Шойгу от 20 февраля о том, что войска РФ якобы полностью захватили Крынки на восточном берегу Херсонской области. 22 февраля российский "военкор" опубликовал кадры, на которых он посещал окрестности Кринок, якобы доказательство захвата населенного пункта Россией, но не смог войти в населенный пункт из-за сильного украинского огня.

Украинский военный, действовавший близ Кринок, опроверг эти утверждения России в интервью, опубликованном 23 февраля, и заявил, что войскам РФ не удалось закрепиться на ограниченном плацдарме ВСУ в Крынках во время интенсивных российских штурмов 19 февраля.

В ISW добавляют, что еще не наблюдали визуального подтверждения каких-либо значительных недавних достижений России в Крынках.

Генштаб ВСУ и российский "военкор" заявили, что 23 февраля на восточном берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе под Крынками. Украинский военный добавил, что украинские силы продолжают снабжать позиции на восточном берегу реки Днепр, несмотря на последовательные попытки РФ прервать украинское материально-техническое обеспечение в этом районе.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 23 февраля, на фронте в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Ивановского (Донецкая область) и поразили состав боеприпасов противника.

Также сообщалось, что по обновленным утром 23 февраля данным украинского военного командования общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет уже более 408 тысяч солдат.