Philip Morris в Украине рискует второй раз уплатить акциз за уничтоженный РФ товар: в чем проблема закона

Пять ударов по компании

"Филипп Моррис Украина" уже в пятый раз с начала полномасштабной войны получила удары по своим производственным или складским мощностям.

Первый удар по компании произошел еще в 2022 году, когда российская ракета попала в административное здание фабрики в Харькове.

После этого компания решила, что продолжать производство в городе по соображениям безопасности невозможно и перенесла его во Львовскую область. Однако впоследствии под российский удар попал и склад перемещенного предприятия.

По словам Полякова, значительная часть ущерба в этом случае была связана не только с самим пожаром, но и с его тушением. Из-за воды большое количество табачной продукции стало непригодным для реализации.

Проблемы со списанием продукции

Отдельной проблемой компании стала процедура списания поврежденной продукции и акцизных марок.

По словам Полякова, работники до сих пор находят намокшую продукцию и вручную снимают с нее бумажные акцизные марки, поскольку этого требует закон. После этого марки необходимо наклеить на листе формата А3, сформировать соответствующий реестр и передать его в налоговый. Только тогда компания может претендовать на получение новых акцизных марок.

Поляков назвал это примером того, как законодательство мирного времени продолжает действовать в условиях полномасштабной войны. По его словам, с момента инцидента скоро пройдет год, но процедура до сих пор не завершена.

Он также напомнил, что следующий удар снова пришелся на Харьков. В этот раз был поврежден склад, где хранились картон и другие материалы, которые остались после начала полномасштабной войны и не подлежали вывозу.

Почему акциз платят дважды

Самым болезненным для компании стал четвертый удар – по складу в Киеве. Поляков привел этот случай в пример того, насколько реальные военные риски для крупного бизнеса не отвечают возможностям государственных механизмов их страхования.

По его словам, в марте правительство втрое увеличило максимальную сумму страхового покрытия военных рисков в рамках соответствующей программы - с 10 млн до 30 млн грн.

В то же время, только уже уплаченный акциз за продукцию, уничтоженную в результате удара по киевскому складу, составил 450 млн грн.

Таким образом, сумма уплаченного акциза примерно в 15 раз превысила максимальный предел страхового покрытия. Если учитывать полную стоимость уничтоженной продукции, разница, по оценке представителя компании, превышает 20 раз.

Отдельно Поляков обратил внимание на проблему акцизных марок при уничтожении продукции. Компания закупает их заранее и платит соответствующий акциз еще до того, как товар попадает в продажу.

Если продукция вместе с марками уничтожена в результате ракетного удара и физически вернуть марки невозможно, действующее законодательство не позволяет учесть уже уплаченный акциз и получить новые марки. Особенно остро эта проблема стоит по отношению к импортной продукции.

В результате, для замещения уничтоженного товара компании приходится снова покупать акцизные марки и повторно платить акциз.

"Выходит парадоксальная ситуация: продукция была уничтожена российской ракетой, мы ее так и не продали, но акциз за нее уже уплатили. И чтобы импортировать такое же количество продукции на замену, мы должны вторично заплатить акциз. То есть фактически бизнес дважды платит налог за один и тот же продукт", – пояснил Поляков.

Какое решение предлагает бизнес

Пятый удар пришелся уже на склад партнера компании. Там также была уничтожена продукция. При этом, по словам Полякова, "Филипп Моррис Украина" не просит государство компенсировать стоимость уничтоженной продукции или возвращать средства из бюджета.

Компания предлагает создать механизм, который позволил бы получать новые акцизные марки вместо уничтоженных в результате боевых действий, если акциз за них уже был уплачен.

Для этого необходимы изменения в Налоговый кодекс. Они должны разрешить в случае документально подтвержденного уничтожения продукции и акцизных марок в результате боевых действий получать новые марки без повторной оплаты акциза.

"Филипп Моррис Украина" ведет диалог с государством и рассчитывает найти системное решение этой проблемы.

Сегодня проблема уничтожения товаров и складов касается не только отдельных компаний. По словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, такого масштаба потерь украинского бизнеса не было с 2022 года.

"Если говорить об ухудшении ситуации, то ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой и обстрелами. Я встречаюсь ежедневно с бизнесом. И, действительно, такого отчаяния от потерь, от потерь складских помещений товара не было с 2022 года. Поэтому экономика отмечает значительные потери", - сказал Гетманцев в эфире.