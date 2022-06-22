Philip Morris уже три місяці не може знайти покупця на свої активи в Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як відомо, компанія розпочала процес виходу з російського ринку в березні після вторгнення Росії в Україну і озвучила конкретні кроки зі скорочення бізнес-операцій в Росії.

PMI зняла з продажу ряд своїх сигаретних брендів, які були представлені в Росії, та відповідно знижує свою виробничу активність; призупинила маркетингову діяльність; скасувала запуски усіх продуктів у Росії, запланованих на 2022 рік; відмінила плани щодо виробництва понад 20 млрд стіків TEREA (для IQOS ILUMA) у Росії та пов’язані з цим поточні інвестиції у розмірі 150 млн доларів США.

Наразі компанія веде переговори з постачальниками, зацікавленими у покупці бізнесу.

За словами генерального директора РМІ Яцека Ольчака, спочатку не було зрозуміло, який російський державний орган буде погоджувати продаж та яка процедура отримання такого погодження.

Процес виходу з російського ринку складний і включає дотримання російських регуляторних правил, запобігання помилкам, які можуть спонукати уряд націоналізувати бізнес, і спроби захистити співробітників від арешту.

"Це страшенно складно. Це навіть неможливо було передбачити", - зазначив Ольчак.

PMI вжила заходів на випадок націоналізації підприємства в Росії, захистивши корпоративні відомості на цифрових носіях. Також компанія вивезла із Росії всіх іноземних співробітників.