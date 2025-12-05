Philip Morris расширяет многолетнее партнерство: бренд ZYN появится на болидах Формулы 1

Новый этап партнерства охватывает сезон 2026 года и последующие годы и предусматривает интеграцию бренда никотиновых паучей ZYN в коммуникацию команды Формулы 1.

Одним из ключевых элементов расширенного сотрудничества станет появление бренда ZYN - мирового лидера в сегменте никотиновых паучей - на болидах Scuderia Ferrari HP во время определенных этапов чемпионата.

Впервые логотип ZYN будет представлен во время Гран-при Абу-Даби 7 декабря 2025 года. В Ferrari подчеркивают, что полувековое сотрудничество с PMI базируется на инновациях и стремлении к совершенству.

"Обновленный формат партнерства с PMI является конкретным примером нашего подхода к инновациям и ответственности. Мы гордимся развитием сотрудничества, которое длится более пятидесяти лет", - заявил Лоренцо Джорджетти, директор по доходам от гонок Ferrari.