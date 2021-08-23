Philip Morris за період роботи в Україні сплатила до бюджету близько 12,3 млрд доларів податків

Так, ПрАТ "Філіп Морріс Україна" і ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" за період роботи в Україні сплатили до державного та місцевих бюджетів близько 12,3 млрд доларів податків. З них у 2020 році - 23,5 млрд грн. Загальний обсяг інвестицій компаній в Україні склав близько 698 млн доларів.

"Ми пишаємося тим, що є частиною української історії. І йдеться не лише про кількісне вираження наших інвестицій та сплачених податків. Звісно, це суттєвий внесок в українську економіку. Але для нас також важливими є наші інвестиції у співробітників, формування транспарентної культури ведення бізнесу, підтримка принципів та проєктів зі сталого розвитку, турбота про наших споживачів. За 30 років змінилася не лише Україна, а й наша компанія. Ми трансформуємо свій бізнес, щоб досягти своєї стратегічної мети - повністю замінити сигарети на альтернативні бездимні продукти. В Україні ця трансформація почалася ще в 2016 році із запуском інноваційного продукту IQOS, менш шкідливої за сигарети альтернативи для дорослих курців", - зазначив генеральний директор Філіп Морріс Україна Костас Салварас.

Афілійовані компанії Philip Morris International визнані Top Employer Institute одними з кращих роботодавців в Україні, Європі та світі. Сертифікат кращого роботодавця компанії Філіп Морріс в Україні отримують з 2014 року. Крім того, у 2020 році українські компанії визнані серед кращих роботодавців у рейтингах Forbes.ua та "Е&Y Україна". Наразі загалом у двох компаніях працює близько 1200 працівників.

Станом на початок 2021 року більш ніж 40% керівних посад у компаніях Філіп Морріс в Україні обіймають жінки.

У 2019 році PMI першою серед міжнародних гравців пройшла глобальну сертифікацію EQUAL-SALARY, що свідчить про рівні зарплати для чоловіків та жінок на однакових посадах, з однаковим рівнем кваліфікації та відповідальності. Сертифікація такого масштабу - це ще одне досягнення на шляху до гендерної рівності.

Українці з нашої філії працюють у приблизно 50-ти країнах у рамках глобальної програми розвитку через міжнародні призначення Philip Morris International та займають різні посади аж до віцепрезидентів регіонів, керівників глобальних функцій, чим ми по праву пишаємось.

"Інновації та інклюзивність, дотримання принципів ESG у бізнес-процесах — серед найголовніших завдань компанії, що спрямовані на зменшення шкоди від використання тютюнових виробів для суспільства та навколишнього середовища. Україна - один з ключових ринків, де реалізують зазначені принципи ведення бізнесу. Ми готові збільшувати інвестиції в Україну в умовах підтримки бездимної стратегії компанії", - додав Костас Салварас.