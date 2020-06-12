ПФУ зафіксував різке падіння середньої зарплати для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в квітні склала 9 325,93 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, у порівнянні з березнем показник знизився на 579,46 гривень (з 9 905,39 гривень).

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9 205,19 грн.