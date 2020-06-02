ПФУ почав фінансування пенсій за червень: виплачені перші півмільярда гривень

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Пенсіонери отримають гроші через банки або поштою

Пенсійний фонд України (ПФУ) 2 червня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. Па пенсійні виплати спрямовані перші 594,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплату пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Зазначимо, Пенсійний фонд України 25 травня 2020 року, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій за місяць.

За травень профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн. Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн. Однак виплати у травні більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

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Автор: Олександр Білоус