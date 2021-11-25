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ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за листопад

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Україна, Четвер 25 листопада 2021 16:34
ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за листопад Фото: пенсіонерам листопад 2021 року виплатили 43,9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 листопада 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за листопад 2021 року на пенсії спрямовано 43,9 млрд гривень, що більше, ніж у жовтні (43,8 млрд гривень) і вересні (43,4 млрд гривень), проте менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень).


ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за листопад

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 гривень або на 3,6%. При цьому кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 22 998 осіб до 10 945 145.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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