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ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць

Фото: на пенсії в серпні направили 51,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 серпня завершив фінансування пенсій за серпень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,4 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у липні (50,2 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Раніше ПФУ повідомляв, що на виплату пенсій через "Укрпошту" спрямовано 10,4 млрд гривень, решта через банки.

За повідомленням АТ "Укрпошта" на 23 серпня доставлено 77,6% профінансованої суми за серпень.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Однак пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

Нагадавши, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень. З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%. Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

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Пенсія в Україні