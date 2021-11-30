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ПФУ затвердив показники зарплати для розрахунку пенсій: як змінилася сума

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2021 року, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата впала на 7,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

Згідно з даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • за липень 2021 року - 12 911 гривень 88 коп.;
  • за серпень 2021 року - 12 397 гривень 62 коп.;
  • за вересень 2021 року - 13 095 гривень 82 коп.

Таким чином, у вересні середня зарплата знизилася на 7,7% у порівнянні з червнем (14 185,04 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше у порівнянні з вереснем (14 239 гривень).

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Пенсії