ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата становила 9 476 грн 84 копійки.

Нагадаємо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2019 середня пенсія становила 2 646 грн або 95 доларів (у 2018 році - 42% чистого середньої заробітної плати, з якої сплачені внески).