ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Київ, Четвер 10 вересня 2020 15:46
ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій
Фото: національна валюта (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня зарплата склала 9,8 тисяч гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за липень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в червні склала 9 837,35 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати знизився на 1360,13 гривень у порівнянні з червнем 2020 року (11 197 гривень).

ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року склали 299,6 млрд гривень, витрати - 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Зазначимо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11 804 грн, що на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка зарплатаПенсионный фонд Украиныпенсии
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся