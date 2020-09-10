ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Середня зарплата склала 9,8 тисяч гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за липень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в червні склала 9 837,35 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Таким чином, показник середньої зарплати знизився на 1360,13 гривень у порівнянні з червнем 2020 року (11 197 гривень).

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року склали 299,6 млрд гривень, витрати - 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Зазначимо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11 804 грн, що на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 грн).