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ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено за последний месяц

Фото: на пенсии за сентябрь направлено 49,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 24 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 49,5 млрд гривен, что на 1,9 млрд гривен меньше, чем в августе (51,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 9,4 млрд гривен направлено на выплату пенсий через "Укрпочту", 40,1 млрд гривен - через уполномоченные банки.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 сентября доставлено 87,3% профинансированной суммы за сентябрь.

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

Отметим, в 1 октября 2022 года в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

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