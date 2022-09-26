ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено за последний месяц

Пенсионный фонд Украины 24 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 49,5 млрд гривен, что на 1,9 млрд гривен меньше, чем в августе (51,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 сентября доставлено 87,3% профинансированной суммы за сентябрь.

По данным пресс-службы, 9,4 млрд гривен направлено на выплату пенсий через "Укрпочту", 40,1 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги.

Отметим, в 1 октября 2022 года в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

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