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В ПФУ рассказали об особенностях начисления субсидии на октябрь

Фото: в ПФУ рассказали об особенностях начисления субсидии на октябрь (volnovakha city)
Автор: Наталия Гурковская

Информация о начисленной субсидии за октябрь 2023 появится уже в ноябре. Посмотреть ее можно будет в личном кабинете получателя "льготы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия", - напомнили в Пенсионном фонде.

Кроме того, как отмечают специалисты, информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете субсидианта в ноябре.

Субсидия в Украине

В Пенсионном фонде добавляют, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

При этом услуга по отоплению жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Добавим, что оформить субсидию можно и после старта отопительного сезона. Если граждане обратятся по назначению субсидии до 30 ноября 2023 года, то льгота будет начислена с октября 2023 года. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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