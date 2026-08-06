RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

ПФУ объяснил, влияет ли работа пенсионера-ВПЛ на выплату помощи

07:49 06.08.2026 Чт
2 мин
Главным критерием оказался отнюдь не факт трудоустройства
aimg Екатерина Коваль
Фото: Пенсионный фонд разъяснил условия продления выплат для пенсионеров-ВПЛ (Getty Images)

Пенсионный фонд разъяснил, продолжается ли автоматически выплата пособия на проживание для одиноких пенсионеров-ВПЛ, работающих и получающих пенсию по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В каких условиях помощь продолжают без заявления

Выплата пособия на жительство ВПЛ регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 20 марта 2022 года №332. Согласно пункту 13-1 этого Порядка, получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, выплату продлевают на следующий шестимесячный период автоматически - без необходимости повторного обращения.

В 2026 году предельный размер такой пенсии составляет 10380 гривен.

Почему работа не влияет на решение

В Пенсионном фонде отметили: факт трудоустройства пенсионера и доход, полученный в виде заработной платы, не влияют на автоматическое продление выплаты пособия на проживание.

Поскольку в этом конкретном случае пенсия женщины составляет 8400 гривен и не превышает установленный лимит в 10 380 гривен, помощь на проживание ВПЛ ей продлят автоматически на следующие шесть месяцев - несмотря на то, что она официально работает.

Напомним, с 1 августа 2026 года часть ВПЛ уже потеряла право на жилищный ваучер, вместе с тем появился и новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Ранее правительство также изменило правила жилья для переселенцев - среди нововведений появился обязательный мониторинг помещений, где проживают ВПЛ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Внутренне перемещенные лицаПенсииВыплаты