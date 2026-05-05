ПФУ начал пересчитывать субсидии: кому обязательно надо подать документы в мае

В мае в Украине начинается перерасчет жилищных субсидий на новый период. Большинству домохозяйств помощь назначат автоматически, однако части украинцев придется обращаться с заявлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
Органы ПФУ в мае определят, имеет ли право домохозяйств получать субсидии в период до 30 апреля 2027 года. Если право на помощь сохранится, ее размер на новый период 2026-2027 годов рассчитают автоматически - без дополнительных обращений.
Впрочем, есть случаи, когда субсидию назначают только по обращению. Подать документы нужно, если:
Подать заявление на субсидию можно несколькими способами:
Жилищную субсидию традиционно назначают отдельно на два периода:
Ранее РБК-Украина объясняло, как сохранить пенсии и субсидии украинцам, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. В частности, для получения выплат необходимо ежегодно проходить идентификацию, информировать о пребывании за пределами Украины и подтверждать отсутствие пенсионных выплат от РФ. В случае невыполнения этих требований начисления могут приостановить.