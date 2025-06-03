ПФУ начал финансирование пенсий за июнь: кому выплатят надбавку за три месяца

Выплаты работающим пенсионерам

В июне Пенсионный фонд выплатит дополнительные суммы работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с учетом доплаты за апрель и май. Это связано со сроками подачи отчетности по зарплатам.

По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Данные прошлого года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 гривен, а с учетом страхового стажа и заработной платы - 168,65 гривен).

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривен, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривен.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.