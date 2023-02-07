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Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 16:43
Госпогранслужбу обяжут передавать ПФУ данные о выезде за границу или в оккупацию Фото: ПФУ будет получать от пограничников информацию о выезде из Украины или в оккупацию (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Кабмин одобрил изменения в закон, согласно которым Пенсионному фонду Украины будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или в оккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, законопроектом предлагается обязать Государственную пограничную службу передавать ПФУ для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования информацию о гражданах, которые пересекали границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты.

Стоит заметить, что самого текста законопроекта пока нет в открытом доступе, поэтому сложно предсказать, к чему такие изменения могут привести в случае выезда на временно неподконтрольные Украине территории. При этом, согласно действующим нормам, в такой ситуации выплата пенсий не прекращается.

Напомним, ранее в Минсоцполитики напоминали, что украинцы могут получать пенсию, находясь на временно оккупированных территориях при помощи банковской карты.

Также мы писали, что ПФУ обнародовал инструкцию, как украинцам на оккупированных территориях оформить пенсию.

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