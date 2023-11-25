В ПФУ назвали одно из главных условий, когда субсидию в Украине не назначат

Как объясняют в ПФУ, жилищная субсидия не назначается, в том числе на следующий период, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшую в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

При этом есть случаи, когда субсидию назначат, несмотря на задолженность. Таких случаев три, а именно:

если документально подтверждена уплата задолженности;

заключен договор о реструктуризации задолженности;

потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть определение об открытии производства по делу).

Субсидия в Украине

Есть список наименований, на которые предоставляется субсидия в Украине. В него входит перечень жилищных услуг - управление многоквартирным домом, снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электрической энергии, снабжение тепловой энергии, снабжение горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод, обращение с бытовыми отходами, расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам, расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления)

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно. В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.