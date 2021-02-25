ПФУ назвав суму виплачених пенсій за місяць

Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 лютого 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Всього за лютий на пенсії спрямовано 40,2 млрд гривень. Сума не змінилася порівняно з січнем 2021 року ( 40,2 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Відзначимо, Кабінет міністрів вирішив провести планову індексацію пенсій у березні 2021 року з коефіцієнтом 1,11. Перерахунок торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів. У середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.