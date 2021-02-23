Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати з 1 березня
Кабінет міністрів вирішив провести планову індексацію пенсій у 2021 році з коефіцієнтом 1,11. Перерахунок торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів.
Постанова №127 оприлюднено на Урядовому порталі.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.
Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.
У міністерстві очікують, що індексація торкнеться 8 млн осіб.
Постановою також змінюється формула коефіцієнта для розрахунку середньої зарплати, який враховується при індексації. Якщо раніше бралася зарплата за останній рік, то тепер за три роки. Таким чином, підвищення пенсій буде дещо меншим, оскільки показник за три роки буде не таким високим, як за останній рік.
Як повідомляло РБК-Україна, в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти для проведення перерахунку пенсій (індексації). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації за 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Крім того, скасовується норма, відповідно до якої починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.