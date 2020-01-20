ПФУ назвав середній розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів і середнього розміру пенсій станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ в Facebook.

За даними Пенсійного фонду, на 1 січня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія склала 3082,98 грн.

Таким чином, за 2019 рік середня пенсія зросла на 437,32 грн або на 16,5%.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2019 року середня пенсія в Україні склала 2645,66 грн, що на 6,7%, або на 165,6 грн вище, ніж рік тому. За даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2019 року загальна чисельність пенсіонерів становила 11,470 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 грудня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.