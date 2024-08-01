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В ПФУ дали разъяснение, как получить пенсионное удостоверение

Фото: Пенсионное удостоверение можно получить и восстановить онлайн (pfu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Для изготовления пенсионного удостоверения пенсионер должен подать заявление. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.

Заявление можно подать одним из способов:

  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд";
  • лично в любой сервисный центр ПФУ (независимо от места нахождения на учете как получателя пенсии).

К электронному заявлению прилагаются заранее подготовленные сканированные копии

  • паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • фотографии,
  • подписи лица; при личном обращении – оригиналы указанных документов и фото (2,5×3,0 см).

Восстановление утраченного документа

Если пенсионное удостоверение утрачено, пенсионер может получить новый документ, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ или онлайн - через личный кабинет на веб-портале ПФУ или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

При обращении в сервисный центр пенсионеру следует предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому добавить цветное фото размером 3х2,5 см.

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Если подавать заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должны быть выполнены чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в сервисном центре Фонда, который указывается в заявлении.

 

Напомним, пенсионное удостоверение - документ, подтверждающий назначение лицу пенсии. Электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія", генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.

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