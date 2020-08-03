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ПФУ почав фінансування пенсій за місяць

Автор: Олександр Білоус

У перший день на пенсії спрямовано 1,2 млрд гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) 3 серпня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 липня 2020 року завершив фінансування пенсій за місяць.

Всього за липень на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року (38,8 млрд гривень).

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року.

Перерахунок проведено у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%.

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