ПФЛ визнала недограним сезон у Першій та Другій лігах

Рада ПФЛ визначила долю сезону 2021/22, перерваного війною РФ проти України. Українська асоціація футболу вже отримала від ПФЛ документи.

"ПФЛ своїм рішенням затвердила турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах "А" і "Б" Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ", – ідеться в повідомленні.

Обмін командами між лігами та формат наступного сезону визначатиме спеціальна робоча група. До неї ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Напрацьований проект пізніше затвердить виконком асоціації.

Відзначимо, що в Першій лізі перші чотири місця посіли "Металіст", "Кривбас", "Альянс" і "Оболонь". Перші місця в групах "А" і "Б" Другої ліги посіли "Карпати" та запорізький "Металург" відповідно.