Особенная идея Европы: новый мировой порядок

О том, какие вызовы стоят перед Европой в условиях разрушения Дональдом Трампом мирового порядка, основанного на правилах - читайте в колонке экс-вице-канцлера и бывшего главы МИД Германии Йошки Фишера.

Дональд Трамп оказался чрезвычайно эффективным в саморазрушении. Всего за несколько месяцев своего президентства он уже разрушил трансатлантический альянс между Северной Америкой и демократической Европой. Начав торговые войны против союзников США и поставив под сомнение американские гарантии безопасности в Европе, он также подорвал доверие к Соединенным Штатам как минимум на поколение. Роль Америки в мире стремительно уменьшается.

Слово администрации Трампа абсолютно ничего не стоит, о чем свидетельствует предательство Украины, которая продолжает бороться за свободу, демократию и другие сугубо западные ценности. Отныне Европа будет одинокой в противостоянии со своим агрессивным, имперским соседом, Россией. Если она не хочет, чтобы ее постигла та же участь, что и Украину, она должна без промедления ответить на некоторые насущные вопросы.

Уход Америки от роли ведущей мировой державы, которая поддерживала порядок и гарантировала свободную торговлю, приведет к другому мировому порядку. Новый порядок будет вращаться не вокруг американского могущества, а скорее вокруг соперничества между крупными ядерными державами. Как уже показывает поведение России, те, кто имеет бомбу, не будут чураться шантажировать тех, кто ее не имеет. Порядок, основанный на правилах, уже уходит в прошлое; отныне мировой порядок будет функционировать в соответствии с прихотями силы, если он вообще будет функционировать.

Европа имеет худшие карты в этом сценарии, потому что она не является "настоящей" глобальной силой, в том смысле, что она не является военной державой, способной защитить себя. Нынешняя европейская политическая структура, состоящая из малых и средних национальных государств, не способна противостоять нынешним угрозам.

Сейчас европейцев объединяет, прежде всего, общая судьба, рожденная отчаянной ситуацией. Объединятся ли они наконец? Стремятся ли они вообще стать реальной силой? Ответы на эти вопросы будут определять будущее континента и сотен миллионов его граждан.

Выбор европейцев сейчас стоит между свободой и подчинением. Но неясно, хватит ли у европейцев мужества отстаивать собственный суверенитет и независимость в вопросах безопасности.

Администрация Трампа не только ставит под сомнение военную безопасность Европы, она также ставит под сомнение глобальную торговлю, которая поддерживает европейскую экономику. Европа больше не может позволить себе быть технологически зависимой от неевропейских великих держав, особенно в эпоху расцвета искусственного интеллекта. То же самое касается и зависимости от сырья, поскольку она может очень быстро подорвать другие сектора и поставить под угрозу национальную или региональную безопасность.

Европейцы должны определить все сферы, в которых они полагались на Америку, и инвестировать в самодостаточность. Достижение "европейского суверенитета" - это сейчас или никогда.

После двух разрушительных мировых войн ХХ века европейское ядро - начиная с Франции и Германии - сумело достичь баланса интересов и определенной солидарности. Но Европа так и не сделала решающего шага к воплощению общей политической воли. Национальный эгоизм всегда оказывался сильнее этого императива, не в последнюю очередь потому, что зонтик безопасности, который обеспечивало Европе американское присутствие, уменьшал потребность в нем. Но сейчас эта потребность вопиюще очевидна. Европейцы должны сделать последний шаг, которого предыдущие поколения всегда находили способы избежать.

Шарль де Голль, спаситель Франции в ее самый темный час - когда страна потерпела военное поражение от нацистской Германии - и ее великий модернизатор в 1960-х годах, открыл свои мемуары этими памятными строками: "Всю свою жизнь я имел особенную идею Франции. Это вдохновлено как чувствами, так и умом". В 1940 году он был неизвестным генералом, который транслировал свой одинокий голос из эмиграции в Лондоне в оккупированную Францию, призывая продолжать сопротивление. Его идея была неистребимой и, в конце концов, победила.

Современная Европа может многому научиться на примере де Голля. Нравится нам это или нет, но европейцы должны либо научиться жить с неконтролируемыми рисками безопасности, либо стать "голлистами". Третьего пути нет.

Сейчас, как никогда, нам нужен сильный идеологический стержень: общая идея Европы как континента свободы, прав человека, солидарности и верховенства права. Европа должна оставаться бастионом прогресса и элементарной порядочности на планете. Эти ценности могут быть сохранены только тогда, когда мы будем действовать как один народ, чтобы стать настоящей глобальной силой.

Авторское право: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org