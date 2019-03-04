Петров звинуватив Авакова в спробі узурпації влади

Петров вимагає відправити у відставку Авакова

Кандидат в президенты Владимир Петров обвиняет министра внутренних дел Арсена Авакова в попытке узурпации выборов в Украине и требует отправить его в отставку. Об этом говорится в заявлении Петрова, опубликованном на его странице в Facebook.

"Сегодня Министерство внутренних дел и лично Аваков пытаются узурпировать не просто выборы и общий политический процесс, они пытаются узурпировать власть в стране. С 2014 года моя позиция и мнение непоколебимы: Авакова – в отставку! Это должно стать общей, не взирая на политическую позицию и внутренние конфликты, позицией. Нужно объединиться для спасения страны от общего врага. Справимся с ним и разойдемся дальше по своим делам и мнениям", - считает Петров.

По его мнению, страну медленно накрывает "ментовский беспредел", 100% ответственности за который лежит исключительно на одном человеке - Авакове.

"У этого человека нет пути назад, Европа, США его не примут… Во время его последней поездки в Вашингтон с ним не встретился никто: ни старшие, ни те, кто вровень и отвечают за связи с нашими министрами, ни даже секретари комиссий. Бежать некуда, поэтому в Украине он будет идти ва-банк и беспределить максимально", - заявляет Петров.

Напомним, Петров был задержан по обвинению в организации секс-скандала вокруг мужа замглавы ГБР Ольги Варченко – Александра Варченко. Сам Петров находится под домашним арестом и отрицает обвинения. При этом в соцсетях он весьма нелестно отзывается об украинских правоохранителях.

"Я прекрасно знаю, что 100% истории с уголовным делом растет именно из моего отношения и высказываний в адрес украинских силовых структур. Я ни капельки не чувствую себя жертвой режима или системы, наоборот чувствую жертвами всех этих несчастных которые вынуждены в силу своей мусорской профессии вокруг меня виться, искать, копать и придумывать", - уверен Петров.