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Петров звинуватив Авакова в спробі узурпації влади

Новини » Вибори 2019    04.03.2019 - 15:18
Петров звинуватив Авакова в спробі узурпації влади
Фото: борд Петрова (facebook.com/greatlumpen)

Петров вимагає відправити у відставку Авакова

Кандидат у президенти Володимир Петров звинувачує міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у спробі узурпації виборів в Україні і вимагає відправити його у відставку. Про це йдеться в заяві Петрова, опублікованій на його сторінці в Facebook.

"Сьогодні Міністерство внутрішніх справ і особисто Аваков намагаються узурпувати не просто вибори і загальний політичний процес, вони намагаються узурпувати владу в країні. З 2014 року моя позиція і думка непохитні: Авакова – у відставку! Це має стати спільною, не дивлячись на політичну позицію і внутрішні конфлікти, позицією. Потрібно об'єднатися для порятунку країни від спільного ворога. Впораємося з ним і підемо далі по своїм справам і думкам", - вважає Петров.

На його думку, країну повільно накриває "мєнтовський бєспрєдєл", 100% відповідальності за який лежить виключно на одній людині - Авакові.

"У цієї людини немає шляху назад, Європа, США його не приймуть... Під час його останньої поїздки до Вашингтона з ним не зустрівся ніхто: ні старші, ні ті, хто врівень і відповідають за зв'язки з нашими міністрами, ні навіть секретарі комісій. Бігти нікуди, тому в Україні він буде йти ва-банк і чинити безлад максимально", - заявляє Петров.

Нагадаємо, Петров був затриманий за звинуваченням в організації секс-скандалу навколо чоловіка заступник ДБР Ольги Варченко – Олександра Варченко. Сам Петров перебуває під домашнім арештом і заперечує звинувачення. При цьому в соцмережах він вельми невтішно відзивається про українських правоохоронців.

"Я прекрасно знаю, що 100% історії з кримінальною справою зростає саме з мого ставлення і висловлювань на адресу українських силових структур. Я ні крапельки не відчуваю себе жертвою режиму або системи, навпаки відчуваю жертвами всіх цих нещасних, які змушені в силу своєї мусорського професії навколо мене витися, шукати, копати і придумувати", - упевнений Петров.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыАрсен АваковВолодимир Петров
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