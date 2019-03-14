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Петров готує позов до КСУ про визнання виборів недійсними

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 14:19
Петров готує позов до КСУ про визнання виборів недійсними
Фото: Володимир Петров (facebook.com/greatlumpen)

Петров виступив за рівні умови для всіх кандидатів

Кандидат у президенти, політтехнолог Володимир Петров готує позов до Конституційного суду України (КСУ) про визнання виборів 2019 недійсними. Про це Петров заявив представникам ОБСЄ, йдеться в повідомленні кандидата в Facebook.

Представники ОБСЄ запитали у Петрова, чи не відчуває він тиск в ході виборчої кампанії і веденні агітації.

"Сказав, що конкретно мені не заважають, тому що бояться, тиск відчуваю тому що теплішає на вулиці, а я метеозалежний і тому буду скасовувати результати в Конституційному суді так як не всі кандидати були забезпечені рівними умовами і в принципі вибори узурповані Аваковим та іншими мусорами", - розповів Петров представникам моніторингової місії ОБСЄ.

Петров готує позов до КСУ про визнання виборів недійсними

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

На даний момент на пост глави держави претендують 39 кандидатів. Раніше Петров повідомляв про своє бажання зняти кандидатуру на користь Петра Порошенка, але передумав.

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