Петр Котин покидает Энергоатом: кто теперь возглавит компанию

Что известно о Петре Котине

Петр Котин - инженер-атомщик, который более четырех лет возглавлял "Энергоатом". В 2020 году его назначили исполняющим обязанности президента компании, а уже 31 мая 2022 года Кабинет Министров официально утвердил его в должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

В январе 2024 года НАПК начало проверку стиля жизни Котина. Толчком стало журналистское расследование, в котором говорилось о том, что в 2023 году он поселился в элитном доме, стоимость которого оценивается в около 7 миллионов гривен. Официально недвижимость записана на тещу Котина, которая, по данным журналистов, не имела необходимых доходов для такой покупки.

Кто такой Павел Ковтонюк

Он родился 5 января 1953 года в селе Стрелки на Львовщине. В 1976 году окончил Львовский политехнический институт по специальности "инженер-электрик".

Его трудовая деятельность неразрывно связана с Ровенской АЭС. С 1977 года он работал инженером электроцеха, а уже через год возглавил смену. В 1981-м стал руководителем цеха наладки и испытания оборудования, а затем - старшим инженером управления реакторным блоком. В течение 2001-2008 годов занимал должности заместителя главного инженера, главного технолога и заместителя по технологии и инжинирингу.

В конце 2008 года Ковтонюк стал первым заместителем гендиректора, в июне 2022 года его назначили исполняющим обязанности, а затем - генеральным директором Ровенской АЭС.

Он женат и имеет двоих детей.