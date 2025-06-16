Петров пост, 16 июня: чему посвящен, что грех делать, важные приметы

Происхождение Петрова поста

Петров пост, или Апостольский, установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. Его название связано с тем, что именно этим апостолам посвящены храмы, построенные еще в IV веке в Риме и Константинополе. По церковному преданию, обоих апостолов казнили в один день, поэтому и почитают их вместе.

Апостолы Петр и Павел считаются главными среди всех учеников Христа, хотя Павел не входил в состав двенадцати апостолов.

Петр был первым, кто последовал за Иисусом, и до того работал обычным рыбаком. Он сопровождал Спасителя во многих событиях и стал основателем Церкви, а также первым Папой Римским. Погиб мученической смертью.

В отличие от Петра, Павел ранее был противником христианства. Он преследовал верующих, пока во время одного путешествия не потерял зрение и не услышал голос Христа.

После этого он принял веру, исцелился и крестился. Впоследствии Павел стал епископом и начал проповедовать учение Иисуса в Малой Азии и на Балканах. Как и Петр, он также погиб мученически, по преданию - в тот же день.

Когда начинается и заканчивается Петров пост

Этот пост не имеет фиксированной даты начала - он начинается через неделю после праздника Троицы. Из-за этого каждый год сроки меняются. В 2025 году пост длится с 16 июня до 29 июня.

Дата завершения всегда неизменна - накануне дня Петра и Павла. Из-за этого продолжительность поста может колебаться от 8 до 42 дней. В 2025-м он длится 13 суток.

Пост - это не только духовный труд, но и прекрасная возможность оздоровить организм (фото: Freepik)

Правила питания во время поста

Петров пост считается менее строгим, чем Великий. Поскольку апостол Петр был рыбаком, в эти дни разрешается употреблять рыбу, кроме среды и пятницы - в эти дни стоит готовить блюда из овощей, зелени или грибов.

В остальные дни разрешены рыбные блюда. Продукты, которые стоит исключить из рациона на весь период поста:

мясо и изделия из него;

молочная продукция;

яйца;

рыба - в среду и пятницу.

Также следует избегать переедания и излишеств в еде.

Что разрешено и что запрещено в Петров пост

Церковь отмечает, что Петров пост - это время внутренней работы над собой, обуздания страстей и духовного очищения. Верующим советуют молиться чаще и посещать богослужения. В этот период не рекомендуется:

ссориться, кричать или обижаться;

стричь волосы, чтобы не потерять удачу;

занимать или брать деньги в долг;

заниматься гаданием.

Хотя венчания в это время не проводятся, зарегистрировать брак в ЗАГСе можно. В то же время от пышных празднований лучше воздержаться.

С давних времен существуют народные приметы, связанные с началом поста: если в первый день идет дождь - жди хорошего урожая, а если за день дождь идет трижды - год обещает быть счастливым и удачным.