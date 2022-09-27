Петраков внес одну смену в заявку сборной Украины на матч с Шотландией

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 6-го тура Лиги наций УЕФА против шотландцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион Краковия в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Тренерский штаб "сине-желтых" заявил на матч всех находящихся в лагере национальной команды исполнителей. Шанс дебютировать в составе сборной Украины может получить центрбэк "Днепра-1" Эдуард Сарапий. Он заменил в заявке Сергея Сидорчука, который пропустит поединок из-за дисквалификации.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Шотландия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Эдуард Сарапий, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Накануне Стив Кларк объявил о значительных кадровых проблемах сборной Шотландии. К ряду травмированных футболистов добавились болезни основных нападающих – Адамса и Дайкса. Они подхватили вирус.