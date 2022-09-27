ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Петраков внес одну смену в заявку сборной Украины на матч с Шотландией

Новина українською →
Краков, Вторник 27 сентября 2022 11:26
Петраков внес одну смену в заявку сборной Украины на матч с Шотландией Фото: Александр Петраков рассчитывает на 23 футболиста (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 6-го тура Лиги наций УЕФА против шотландцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион Краковия в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Тренерский штаб "сине-желтых" заявил на матч всех находящихся в лагере национальной команды исполнителей. Шанс дебютировать в составе сборной Украины может получить центрбэк "Днепра-1" Эдуард Сарапий. Он заменил в заявке Сергея Сидорчука, который пропустит поединок из-за дисквалификации.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Шотландия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Эдуард Сарапий, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Накануне Стив Кларк объявил о значительных кадровых проблемах сборной Шотландии. К ряду травмированных футболистов добавились болезни основных нападающих – Адамса и Дайкса. Они подхватили вирус.

К слову, ранее подготовили анонс поединка сборных Украины и Шотландии в рамках Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны