Петраков склав резервний список збірної України через демарш "Динамо", – ЗМІ

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим визначився з переліком виконавців, які замінять у складі національної команди представників "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Керманич "синьо-жовтих" готовий обійтися без футболістів "Динамо" на тренувальному зборі в Словенії. Петраков запросить представників інших клубів УПЛ.

До переліку резервістів потрапили хавбеки "Шахтаря" Бондаренко та Судаков, півзахисник "Колоса" Тотовицький, один із лідерів "Зорі" Назарина, дует зі СК "Дніпро-1" Сваток і Ярмолюк, а також хавбек "Олександрії" Калітвінцев. Список розшириться, якщо перемовини з "Динамо" не змінять ситуацію.

Напередодні чемпіон України відмовився відпустити гравців "Динамо" до лав збірної України в кінці квітня. У клубі послалися на позицію головного тренера, який вважає раціональнішим надати футболістам практику в благодійному турне "Динамо".