Петраков выбрал лишнего футболиста на матч с Арменией

Матч Армения – Украина состоится 24 сентября в Ереване. Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Старт встречи назначен на 16:00 по киевскому времени.

Тренерский штаб сборной Украины определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против кавказской сборной в Лиге наций. В заявку попали 23 игрока, среди них – три вратаря (Волынец, Лунин, Ризнык). В свою очередь потерял шанс дебютировать в национальной команде защитник Эдуард Сарапий.

Официальная заявка национальной команды на матч Армения – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Данило Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Ранее ряды сборной Украины покинул дуэт исполнителей. Голкипер Трубин уехал помочь молодежке в плей-офф квалификации к Евро-2023 против Словакии U-21. В свою очередь хавбек Коваленко будет залечивать травму в составе "Специи".