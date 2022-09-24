RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Петраков выбрал лишнего футболиста на матч с Арменией

Фото: Сборная Украины на тренировке (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 5-го тура Лиги наций УЕФА против армян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Армения – Украина состоится 24 сентября в Ереване. Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Старт встречи назначен на 16:00 по киевскому времени.

Тренерский штаб сборной Украины определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против кавказской сборной в Лиге наций. В заявку попали 23 игрока, среди них – три вратаря (Волынец, Лунин, Ризнык). В свою очередь потерял шанс дебютировать в национальной команде защитник Эдуард Сарапий.

Официальная заявка национальной команды на матч Армения – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Данило Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Ранее ряды сборной Украины покинул дуэт исполнителей. Голкипер Трубин уехал помочь молодежке в плей-офф квалификации к Евро-2023 против Словакии U-21. В свою очередь хавбек Коваленко будет залечивать травму в составе "Специи".

К слову, ранее подготовили анонс поединка сборных Армении и Украины в Лиге наций 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЛига наций