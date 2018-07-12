Петра і Павла: що не можна робити в цей день

Фото: Петра і Павла присвячують духовним справах (pixabay.com/FotografieLink)

Заборони на Петра і Павла, а також найвідоміші прикмети та обряди християнського свята

Що не можна робити на Петра і Павла, як провести світле православне свято за всіма традиціями, і на які прикмети варто звернути увагу 12 липня - розповість Styler.

День Петра і Павла традиційно відзначається християнами православного обряду 12 липня. Віруючі вшановують пам'ять великих мучеників, яких вважають головними послідовниками Христа.

До того ж, 12 липня завершується піст і починаються народні петровські гуляння, тому свято має багато традицій і обрядів. Також існують і певні заборони на Петра і Павла.

Фото: Апостоли Петро і Павло (pixabay.com/Ordigital)

Що не можна робити на Петра і Павла

Як і в інші релігійні свята, в день пам'яті первоверховних апостолів не можна лаятися і лихословити. У свято Петра і Павла варто попросити вибачення і забути всі розбіжності з близькими людьми. День потрібно присвятити духовним справам, читанню Біблії.

Під забороною 12 липня - важка фізична праця. Не варто працювати на землі, виконувати будівельні роботи, проводити генеральне прибирання. Допускаються дрібні побутові клопоти і невідкладні справи, такі як миття посуду, полив рослин.

Фото: На Петра і Павла не можна займатися рукоділлям (pixabay.com/bluemorphos)

Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям в свято Петра і Павла також не можна.

На Петра і Павла не беруть шлюб. Церква 12 липня не проводить вінчальних обрядів.

Петрів піст закінчується як раз у день пам'яті великомучеників. Можна починати їсти продукти тваринного походження, однак церквою на Петра і Павла ще забороняється вживання алкоголю.

Народні повір'я та заборони на Петра і Павла

З днем ​​Петра і Павла пов'язано кілька забобонів і правил, яких здавна дотримувалися люди на свято.

Так, 12 липня не купалися у водоймах. Вважалося, що в цей день водні духи могли забрати людину "в жертву".

Але за прикметою, на Петра і Павла потрібно освячувати воду і вмиватися джерельною водою для здоров'я і благополуччя. Апостолів вважають покровителями рибалок. Тому в свято любителі риболовлі моляться про заступництво і гарний улов.

Після святкової вечері не можна прибирати їжу зі столу. За повір'ям, залишки їжі потрібно залишити духам померлих родичів.

На Петра і Павла не можна їсти фрукти і овочі нового врожаю. Народна прикмета свідчить, що порушення цієї заборони може призвести до проблем і самотності на довгі роки.

Фото: На Петра і Павла не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю (pixabay.com/jill111)

Прикмети на Петра і Павла

Згідно з народними спостереженнями, в Петрів день потрібно придивитися до знаків природи, щоб передбачити погоду і врожай літа.

Зозуля замовкає на Петра і Павла. Але якщо пташка співає ще два тижні після свята - до пізньої зими.

Дощ у Петрів день - до хорошого врожаю жита.

"Петро і Павло день збавив" - так примітили в народі. З 12 липня починається помітне зменшення світлового дня.

З Петра день убуває, а спека прибуває.

З Петра і Павла вже починає падати листя. Про це є і прикмета: "Прийде Петрок - зірве листок".

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