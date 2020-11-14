Петиція проти карантину вихідного дня зібрала необхідну кількість голосів, її має розглянути Зеленський

Петиція проти карантину вихідного дня зібрала майже 27 тисяч підписів. Для того, щоб її розглянув президент потрібно, аби петиція набрала 25 тисяч підписів.

Про це йдеться на сайті президента України.

Автори петиції вважають, що нові обмеження матимуть "катастрофічні наслідки" і "не вплинуть на динаміку розповсюдження хвороби".

"Введення карантину вихідного дня матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття", - йдеться у тексті петиції.

Згідно з петицією, "громадськість, представники бізнесу та експерти ринку" вимагають, зокрема:

скасувати в Києві та інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу;

дотримуватися конституційних гарантій на підприємницьку діяльність, працю, соціальний захист та гарантій на відшкодування коштом держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади;

консультуватися з громадськістю та представниками бізнесу перед ухваленням рішень щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів.

Петиція очікує на розгляд.

Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

Як писало РБК-Україна, влада деяких міст України відмовилася виконувати рішення уряду щодо карантину вихідного дня.