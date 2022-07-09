Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 000 голосів: що далі

Зазначимо, петиція була розміщена 3 червня 2022 року і за місяць набрала необхідну кількість голосів.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", - пише автор петиції.

Що далі

Відповідно до закону "Про звернення громадян" адресована президенту України петиції після того, як набирає 25 000 голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

Таким чином, президент Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. І або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.