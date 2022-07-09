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Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 000 голосів: що далі

Фото: влада повинна розглянути петицію про легалізацію одностатевих шлюбів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні набрала необхідні 25 000 голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт електронних петицій.

Зазначимо, петиція була розміщена 3 червня 2022 року і за місяць набрала необхідну кількість голосів.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", - пише автор петиції.

Що далі

Відповідно до закону "Про звернення громадян" адресована президенту України петиції після того, як набирає 25 000 голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

Таким чином, президент Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. І або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія з 2022 року легалізує одностатеві шлюби.

До цього в Ізраїлі дозволили одностатевим парам мати дітей.

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Володимир ЗеленськийЛГБТ