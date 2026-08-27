RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Песков сделал заявление о новых переговорах России, США и Украины

13:06 27.08.2026 Чт
2 мин
В Кремле отреагировали на возможные переговоры Украины и России в сентябре
aimg Анастасия Никончук
Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле пока не располагают данными о возможных сроках следующей встречи представителей России, США и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах и конкретных сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Так он отреагировал на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о возможной новой встрече украинской и российской делегаций в сентябре.

Таким образом, российская сторона пока не подтверждает информацию о проведении переговоров в указанный период и не называет возможную дату следующего раунда.

Что заявил Буданов

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил проведение новой встречи представителей Украины и России в сентябре. Именно это заявление стало поводом для вопроса журналистов к пресс-секретарю российского президента.

Переговоры остаются в центре внимания

Возможность новых контактов между представителями Украины и России остается предметом обсуждения на фоне попыток определить дальнейший формат переговорного процесса.

На данный момент российская сторона публично не подтвердила проведение очередной встречи в сентябре. Конкретные сроки следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины также не названы.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что наиболее благоприятный период для дипломатического завершения войны может продлиться от саммита G20 в США в декабре до конца лета 2027 года. По его словам, именно этот промежуток станет наиболее активным этапом для дипломатии, поскольку впоследствии в США начнется подготовка к президентским выборам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияМирные переговоры