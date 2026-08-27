Песков сделал заявление о новых переговорах России, США и Украины

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах и конкретных сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Так он отреагировал на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о возможной новой встрече украинской и российской делегаций в сентябре.

Таким образом, российская сторона пока не подтверждает информацию о проведении переговоров в указанный период и не называет возможную дату следующего раунда.

Что заявил Буданов

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил проведение новой встречи представителей Украины и России в сентябре. Именно это заявление стало поводом для вопроса журналистов к пресс-секретарю российского президента.

Переговоры остаются в центре внимания

Возможность новых контактов между представителями Украины и России остается предметом обсуждения на фоне попыток определить дальнейший формат переговорного процесса.

На данный момент российская сторона публично не подтвердила проведение очередной встречи в сентябре. Конкретные сроки следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины также не названы.