Пессимистические прогнозы бедности в Украине на 2023 год не оправдались, - экономист

Прогнозы экономистов относительно роста бедности в Украине на 2023 год не оправдались. Она фактически осталась на уровне 2022-го.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

"Мы делали прогноз бедности в апреле 2023 года, а затем пересмотрели его в ноябре. В пояснительной записке на 2024 год давали данные, как ожидалось окончание 2023 в плане макропоказателей", - рассказала Черенько.

По ее словам, апрельские прогнозы показывали, что бедность в 2023 году еще возрастет по сравнению с 2022 годом.

"Ибо бедность - это явление, которое протягивается во времени, оно так сразу проявляется. У людей есть сбережения, какие-то возможности задействовать дополнительные резервы (родственники, временные работы)", - добавила экономист.

Однако, как отметила Черенько, прогнозы относительно роста бедности на 2023 год не оправдались.

"В 2022 году уровень бедности вырос в полтора раза, но в 2023-м мы ожидали дальнейший рост - с 60% до 67%. Но произошло так, что бедность фактически осталась на уровне 2022 года, не возросла. Определенные социальные показатели сохраняются на более низком" равны, чем в 2021 году, но дальше не обрушиваются" - рассказала экономист.