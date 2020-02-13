Перший заступник глави ДБР захищав інтереси Януковича, - розслідування

Перший заступник керівниці Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який обійняв цю посаду наприкінці січня цього року, раніше представляв у судах інтереси колишнього українського президента Віктора Януковича. Про це пише Слідство.Інфо.

Видання зазначає, що отримало матеріали, які підтверджують активну участь Бабікова у захисті Януковича. Зокрема, серед матеріалів - аудіозаписи з судових засідань у справах Януковича за участю Бабікова.

На записах зафіксовано, як нинішній посадовець ДБР активно захищає експрезидента. Втечу Януковича з країни Бабіков у суді виправдовує тим, що життю Януковича загрожує небезпека. Бабіков також стверджує, нібито на Януковича та його охоронця скоїли напад.

Також адвокати Януковича ініціювали кримінальне провадження проти "слідчих Майдану", які відмовилися визнавати потерпілим президента-втікача. Нині його розслідує Держбюро, першим заступником керівника якого є Бабіков.

При цьому раніше Бабіков, уже після його призначення у ДБР, заявляв, що ніколи "не представляв права й інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану".

Журналісти зазначають, що прямих угод між Януковичем та Бабіковим не було підписано. Проте встановлено, що договір з ним підписували інші члени адвокатського об’єднання "Авер-Лекс". А вже фірма "Авер-Лекс" давала ордери своїм адвокатам у цих процесах.

Крім того, згідно за даними відкритого реєстру судових рішень, Бабіков регулярно брав участь у засіданнях щодо Януковича. Колишнього президента Бабіков представляв щонайменше у двох справах - щодо перевищення влади Януковичем під час подій Революції Гідності та у справі замаху на життя колишнього президента та його охоронця, який начебто відбувся на початку 2014 року.

До того ж, колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі розповів іще про дві справи, де, за його словами, Бабіков представляв інтереси Януковича. Ідеться про захоплення державної влади і так звані закони 16 січня.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info у ході розслідування встановили, що новий заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Соколов пов'язаний з в. о. директора бюро Іриною Венедиктовою через бізнес своєї дружини.