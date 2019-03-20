Перший заступник голови Полтавської ОДА йде у відставку

Фото: Андрій Песоцький (facebook.com/andrey.pesotsky.3)

Песоцький заявив, що рішення про відставку є остаточним

Перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Песоцький заявив, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Песоцького в Facebook.

Песоцький заявив, що рішення про відставку є остаточним.

"Я прийняв рішення піти у відставку. Це моя чітка і остаточна позиція. Я не дозволю, щоб моя посада була приводом для спекуляцій. Я йду з чистою совістю і чітким розумінням - за останні 4 роки Полтавщина стала одним з найефективніших регіонів України", - написав Песоцький.

Крім цього він додав, що залишається обласним депутатом і громадським діячем.

"Докладу максимум зусиль, щоб виконувати цю роботу ефективно. Нікуди діватися і ні від кого ховатися не збираюся", - додав чиновник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко звільнив голову Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Причиною такого кроку стали серйозні претензії у антикорупційних органів щодо Головко.

Пізніше Порошенко поклав виконання обов'язків глави Полтавської облдержадміністрації на Романа Товстого, який до цього обіймав посаду заступника голови ОДА.