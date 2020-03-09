Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у штаб-квартирі НАТО

Результати тесту на коронавірус одного зі співробітників НАТО, що працює в штаб-квартирі в Брюсселі, виявилися позитивними. Про це йдеться в офіційній заяві спікера НАТО.

Також повідомляється, що з метою забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів, Альянс здійснив превентивні заходи в штаб-квартирі на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, в НАТО тимчасово призупинили робочі поїздки деяких співробітників, а так само групові відвідування штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Робота співробітників з дому заохочується.

"Ми можемо підтвердити, що один співробітник НАТО, що працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на COVID-19. Співробітник повернувся з відпустки в північній Італії, відчув себе погано в кінці минулого тижня і пройшов тестування через появу симптомів, схожих на жар. В даний час співробітник перебуває вдома в ізоляції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки, на території Росії знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19. Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту.