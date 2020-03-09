Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в штаб-квартире НАТО

Результаты теста на коронавирус одного из сотрудников НАТО, что работает в штаб-квартире в Брюсселе, оказались положительными. Об этом говорится в официальном заявлении спикера НАТО.

Также сообщается, что с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей, Альянс предпринял превентивные меры в штаб-квартире на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, в НАТО временно приостановили рабочие поездки некоторых сотрудников, а также групповые посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Работа сотрудников из дома поощряется.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19. Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал себя плохо в конце прошлой недели и прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. В настоящее время сотрудник находится дома в изоляции", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.