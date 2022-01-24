Перший президентський рейтинг у 2022 році: кого підтримують українці

"Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони ділять перше місце", - йдеться в повідомленні.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (11,8%), Ігор Смешко (9,6%), Юрій Бойко (9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка Порошенка. Також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Разумкова (з 8,1% до 5%) і Тягнибока (з 3,1% до 1,1%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 20-21 січня 2022 року серед 1205 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%