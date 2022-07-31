Перший караван з українським зерном прибуде до Стамбула вже 3 серпня, - турецькі ЗМІ

Перший караван з українським зерном може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня. Після цього продовольство відправиться в Сомалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Очікується, що перше вивезене з України зерно відправиться в країни Африки, зокрема в Сомалі. Шлях туди, за прогнозами ООН, займе близько півтора місяця.

За даними видання, караван складатиметься з 16 суден. Першою зупинкою буде Стамбул. Кораблі будуть відстежуватися безпілотниками і супутниками.

Нагадаємо, що угода про "зерновий коридор" була підписана в Стамбулі 22 липня.

Для експорту зерна розблокують порти в Одесі, Чорноморську, а також порт "Південний".

При цьому в уряді попередили, що вивіз зерна може проходити повільно через обстріли з боку Росії.

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