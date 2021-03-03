Перші штати США скасували маски та карантинні обмеження

В Техасі планують відновити роботу всіх підприємств з 10 березня, а також скасують "більшу частину" попередніх обмежень.

"Прийшов час відкрити Техас на 100 відсотків. COVID не зник раптово, але обмеження більше не потрібні", - заявив губернатор штату Грег Еббот.

Він додав, що зараз штат перебуває в зовсім іншій ситуації, ніж це було в березні 2020 року, коли вводилися перші обмеження через коронавірус.

"Тепер у нас є вакцини", - сказав Ебботт.

Своєю чергою в Міссісіпі вже з середи скасовують обов'язкову вимогу носити маски в громадських місцях.

"Наші госпіталізації та кількість випадків різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час прийшов", - зазначив губернатор штату Тейт Рівз.

При цьому директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенскі застерегла від влади скасування карантину.

"Я дійсно стурбована повідомленнями про те, що все більше штатів скасовують саме ті заходи громадського здоров'я, які ми рекомендували для захисту людей від COVID-19", - сказала Валенскі.