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Перші російські військові прибули в Казахстан

Автор: Дмитро Левицький

До Казахстану сьогодні, 6 січня, прибули перші підрозділи російських військових. Вони прибули у складі "Миротворчих" сил ОДКБ на прохання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Про прибуття перших російських військових до Казахстану для допомоги в придушенні протестів повідомило Міністерство оборони РФ.

У складі сил ОДКБ в Казахстан відправили підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, Іванівського і Ульяновського з'єднань ВДВ.

Нагадаємо, вчора Токаєв звернувся до голів країн ОДКБ з проханням надати війська для придушення протестів. Першими погодилися Росія і Білорусь, пізніше про відправку військ заявили Вірменія і Таджикистан.

Як писало РБК-Україна, вранці Росія відправила десантників до Казахстану.

Більше про ситуацію читайте в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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