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Перші спроби мігрантів з Білорусі прорватися до Польщі: опубліковано відео

Автор: Анастасія Рокитна

Мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС країни.

Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.

"Ситуація під контролем", - повідомили в МВС.

Що відбувається

Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще на вихідних.

Зазначимо, більш детальна інформація про ситуація на кордоні в матеріалі "Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається".

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