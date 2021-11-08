Перші спроби мігрантів з Білорусі прорватися до Польщі: опубліковано відео

Мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС країни.
Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.
"Ситуація під контролем", - повідомили в МВС.
Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще на вихідних.
Зазначимо, більш детальна інформація про ситуація на кордоні в матеріалі "Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається".