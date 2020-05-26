Перші гонки Формули-1 після відновлення пройдуть без глядачів

Фото: Гран-прі Австралії у 2019 році (formula1.com)

Команди зможуть задіяти не більше 80 співробітників

Перші гонки Формули-1 сезону-2020 пройдуть за закритими дверима і будуть офіційно називатися "закритими заходами". Очікується, що чемпіонату світу з автогонок відновиться в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaceFans.

Планується, що, згідно з новими правилами, персонал команд буде скорочений до мінімуму для уникнення можливого поширення коронавірусної інфекції.

За інформацією джерела, команди не зможуть привезти на етапи понад 80 співробітників. З цих 80 тільки 60 мають право працювати з двома машинами - такі правила діють і під час відкритих змагань. При цьому під обмеження не потрапляють співробітники, пов'язані зі спонсорами, маркетингом, зв'язками з громадськістю, безпекою та транспортом.

Очікується, що статус "закритих заходів" отримають перші гонки в Австрії і наступні європейські Гран-прі. На думку керівництва Формули-1, змагання з глядачами можуть відбутися вже в другій половині 2020 року.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Формула-1 може повністю скасувати гонки через коронавірус.

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Автор: Вера Олейник