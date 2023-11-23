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Первомайский МКК выиграл апелляцию за свои здания в споре с "Киевфинансом"

Фото: Первомайский МКК выиграл апелляцию за свои здания по спору с "Киевфинансом" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Николаева от 21 июля 2023 г., в котором суд полностью удовлетворил иск Первомайского МКК и постановил истребовать надлежащие комбинату здания по незаконному владению финкомпании "Киев Финанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Финкомпания обжаловала это решение, однако, рассмотрев данную жалобу 9 ноября, апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, суд повторно постановил вернуть имущество надлежащему собственнику –- Первомайскому МКК. С момента принятия апелляцией этого постановления решение Хозяйственного суда Николаевской области от 21 июля 2023 года вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, 21 июля Хозяйственный суд Николаевской области признал, что ООО "Киев Финанс" незаконно приобрело имущество Первомайского МКК из-за ряда соглашений в компании ПАО "Укринком", которая безосновательно выдавала себя за правопреемника "Укринбанка". А значит, не имела права отчуждать здания ПМКК.

10 декабря 2019 года Большая палата Верховного суда приняла решение № 925/698/16, пришла к выводам, что ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") не приобрела права "Укринбанка", следовательно, не является его правопреемником. Кроме того, суд установил, что договоры об уступке прав требования, заключенные между "Укринкомом" и предыдущими финансовыми компаниями по имуществу Первомайского МКК, ничтожны.

Тогда Верховный суд указал, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

19 июля 2023 г. Большая палата ВС отказалась пересматривать свое предыдущее решение о признании финкомпании "Укринком" правопреемником "Укринбанка".

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат - лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны.

Комбинат экспортирует продукцию в 14 стран мира, входит в состав молочной компании "Волошковое поле", владельцами которой являются Александр и Андрей Табалов.

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СудАпелляционный суд Киева